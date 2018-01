UDINESE: SOLO PALESTRA PER HALLFREDSSON, BIZZARRI, WIDMER E ADNAN

31 gennaio 2018

Con il Milan nel mirino, l'Udinese ha svolto un'intensa seduta di allenamento: esercitazioni di mobilità articolare, intensa sessione di possesso palla senza conclusioni in porta. Infine, richiamo fisico con navette e giri di campo. Lavoro in palestra per Hallfredsson, Bizzarri, Widmer e Alì Adnan mentre Pezzella ha svolto un defatigante personalizzato. I bianconeri riprenderanno ad allenarsi domani con una doppia seduta.