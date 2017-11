UDINESE, SI FERMANO BEHRAMI E HALLFREDSSON

31 ottobre 2017

Doppio stop in casa Udinese, con Delneri che dovrà fare a meno per qualche settimana di Behrami e Hallfredsson, come si legge in una nota del club friulano: "Per Behrami l'esame strumentale ha evidenziato una lesione del bicipite femorale della coscia sinistra, mentre per Hallfredsson si tratta di una lesione fra gemello laterale e soleo del polpaccio sinistro. Entrambi i giocatori hanno iniziato il programma di recupero. Le tempistiche saranno valutate nei prossimi giorni".