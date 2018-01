UDINESE, SI FERMANO ADNAN E BEHRAMI

2 gennaio 2018

Tegola in casa Udinese. Gli esami diagnostici a cui si sono sottoposti Ali Adnan e Valon Behrami dopo gli infortuni occorsi nella partita contro il Bologna hanno evidenziato una lesione muscolo tendinea del retto femorale della coscia sinistra per il primo e un infortunio pressoché identico per lo svizzero, la cui lesione si limita però alla sola fascia muscolare. Entrambi hanno già iniziato il percorso di recupero, i tempi verranno valutati giorno per giorno. Anche Scuffet, dopo aver effettuato un lavoro differenziato, si è sottoposto ad accertamenti per valutare il problema al ginocchio destro: aggiornamenti nei prossimi giorni.