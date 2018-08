UDINESE: PERPLESSITA' SU RIGETTO RICORSO MANDRAGORA

31/08/2018

"Udinese Calcio prende atto della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale di rigettare il ricorso in relazione al caso del proprio tesserato Rolando Mandragora, ed è perplessa e preoccupata per tale scelta, che rispetta ma non condivide". Lo afferma la società in una nota. "Udinese - aggiunge - auspica che vengano d'ora in avanti adottate misure e controlli precisi sul tema, e siano operate analoghe valutazioni per ogni futura imprecazione dei giocatori in campo, al fine di garantire simmetria ed equità di trattamento".