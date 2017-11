UDINESE: OUT BEHRAMI E LARSEN, DIFFERENZIATO PER JANKTO

16 novembre 2017

Seduta di allenamento anticipata di mezz’ora per l'Udinese questo pomeriggio in vista della partita casalinga contro il Cagliari di domenica alle ore 15, nel tentativo di sfruttare il più possibile le ore più calde della giornata. Dopo aver svolto la prima parte con una seduta atletica agli ordini dei preparatori atletici, la squadra è stata divisa in due gruppi con i quali il tecnico Delneri ha voluto approfondire alcuni movimenti tattici. Al termine della parte tattica il gruppo ha svolto una partitella a ranghi misti a campo ristretto. Non erano presenti all’allenamento gli infortunati Behrami e Stryger Larsen, mentre Jakub Jankto ha svolto un lavoro differenziato a bordo campo.