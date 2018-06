UDINESE, ODDO: "VOGLIO ATTEGGIAMENTO CORAGGIOSO CON L'INTER"

15 dicembre 2017

Due vittorie consecutive contro Crotone e Benevento, adesso l’Inter a San Siro per l’Udinese di Massimo Oddo che presenta così la partita in conferenza stampa: “Perica e Lasagna stanno bene e sono arruolabili, potrebbero partire anche dal primo minuto. Anche Behrami sta bene ma ha cominciato a lavorare con il gruppo questa settimana e non è pronto per partire dall’inizio. Dell’Inter bisogna dimenticare la partita con il Pordenone, sarà una partita completamente diversa e difficile contro la prima della classe. Noi proveremo ad affrontarla con un atteggiamento coraggioso ma ci saranno momenti in cui dovremo saper soffrire. In mediana potrebbe giocare Hallfredsson che è un giocatore importante per noi. Per il resto della formazione, soprattutto in attacco ho tanti dubbi e li scioglierò solo domani”.