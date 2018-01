UDINESE, ODDO VERSO IL CHIEVO: "LASAGNA STA BENE, OCCHIO A BIRSA"

4 gennaio 2018

Cinque vittorie consecutive, la zona Europa League nel mirino e nessuna voglia di fermarsi per l’Udinese di Massimo Oddo che domani, per aprire la 20esima giornata di Serie A, sarà di scena allo stadio Bentegodi in casa del Chievo: “Il Chievo è una squadra esperta ed organizzata, non mi lascio mai condizionare dalla partita precedente nella scelta della formazione, ma solo gli allenamenti - ha spiegato Massimo Oddo in conferenza stampa presentando il match - e l’avversario che ci troveremo di fronte. Gli infortunati che abbiamo non sono un problema, siamo in tanti e bravi. A Bologna è partito titolare Maxi Lopez, poi De Paul è entrato benissimo in partita. Speriamo di mettere in pratica ciò che abbiamo preparato in settimana a prescindere dall’undici titolare. Chi temo del Chievo? Birsa ha qualità e dovremo essere bravo a contrastarlo. Venendo a noi, Lasagna sta vivendo un gran momento come altri giocatori, ma dobbiamo restare coi piedi per terra”.