UDINESE, ODDO: "SIAMO IN GRANDE DIFFICOLTA'"

3 aprile 2018

“È un momento durissimo e lunghissimo, siamo in grande difficoltà, soprattutto di risultati". Così il tecnico dell'Udinese Massimo Oddo a Premium Sport dopo la settima sconfitta consecutiva. "Oggi avevamo cominciato bene, poi dopo il rigore subìto la partita è cambiato: ci scusiamo con i tifosi, ma assicuro che ce la stiamo mettendo tutta. Abbiamo bisogno di sbloccarci: il problema è mentale e sono sicuro che appena troveremo il risultato usciremo da questa crisi. Scelte di formazione discutibili? Se fossi Mago Merlino sceglierei sempre bene: io scelgo in base a come vedo i ragazzi, a come vogliamo impostare tatticamente la partita. Preoccupazione per le squadre che abbiamo dietro? Io non sarò mai tranquillo finché la salvezza non sarà matematica: dobbiamo solo pensare a lavorare".