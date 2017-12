UDINESE, ODDO: "SI VINCE ANCHE CON SOFFERENZA"

30 dicembre 2017

Ottimo momento per l’Udinese di Oddo che vince contro il Bologna. “Qui ho trovato un ambiente positivo e stiamo ottenendo buoni risultati. Certo vincere cinque partite consecutive non è semplice, si vince anche con sofferenza. Il Bologna non meritava di perdere ma abbiamo ottenuto risultato. Lasagna ottime qualità e può migliorare, per fare questo bisogna fare gruppo”.