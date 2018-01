UDINESE, ODDO RITROVA LA LAZIO: "CONTINUIAMO A CREDERE NELL'EUROPA"

23 gennaio 2018

Massimo Oddo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida della sua Udinese contro la Lazio, recupero della 12a giornata di andata di Serie A: "Sono contento di quello che sta facendo la squadra. Il momento di difficoltà era preventivabile, è normale pagare lo sforzo mentale fatto finora. I ragazzi non hanno la pancia piena, la zona Europa è ancora lì ,a portata di mano, e faremo di tutto per alimentare questo sogno. Non è detto che se la Lazio gioca al top, noi perdiamo. Ci sono tante componenti nel calcio. Ma è in queste situazioni che si vede la forza del gruppo, la voglia di superare i problemi e andare avanti. In attacco giocherà Maxi Lopez".