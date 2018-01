UDINESE: ODDO "RISULTATO BUGIARDO E TROPPO AMPIO"

24 gennaio 2018

"Quello di stasera è un risultato bugiardo e troppo ampio per quella che è stata la gara, abbiamo perso per un autogol e due contropiedi". Il tecnico dell'Udinese Massimo Oddo commenta ko la sconfitta dell'Olimpico contro la Lazio: "Noi abbiamo fatto un'ottima partita e nei nostri momenti migliori abbiamo preso gol, mentre Strakosha ha salvato il risultato in più di una occasione. La reazione c'è stata e siamo sempre stati in partita. Il secondo gol ci ha un po' tagliato le gambe".