UDINESE, ODDO PERDE LASAGNA: NIENTE LAZIO

23 gennaio 2018

Massimo Oddo non potrà contare su una pedina molto importante in vista del match di recupero di campionato contro la Lazio: dopo Behrami, Ali Adnan e Widmer, il tecnico dell'Udinese dovrà fare a meno anche di Kevin Lasagna. Il giocatore, nel corso della rifinitura di questa mattina, ha subito un pestone al piede per cui non è stato aggregato alla comitiva in partenza per Roma. Contro la Lazio giocherà probabilmente Maxi Lopez.