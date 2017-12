UDINESE, ODDO: "OTTIMA PRESTAZIONE MA DOBBIAMO MIGLIORARE"

23 dicembre 2017

Momento positivo per l’Udinese di Oddo che vince di misura contro l’Hellas Verona: “Ottima prestazione, soprattutto nella ripresa”. Così Oddo che spiega: “Dobbiamo migliorare per quanto riguarda la gestione della palla ma si è già visto un progresso da questo punto di vista. Barak ha tutti gli strumenti per fare bene e raggiungere grandi livelli. Bisogna lavorare sulla frenesia che è un limite ma oggi ho visto un miglioramento rispetto al passato”.