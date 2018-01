UDINESE, ODDO: "MENO INCISIVI DEL SOLITO"

21 gennaio 2018

La Spal frena l’Udinese. Mister Oddo commenta così la gara: “Abbiamo fatto un buon primo tempo. Siamo poi stati troppo leziosi e non abbiamo concretizzato. Quando hai la partita in mano nel primo tempo e non fai gol, può capitare che l’altra squadra viene fuori. Nel secondo tempo non abbiamo fatto bene, ci può stare, fa parte del percorso di crescita dei ragazzi. Proprio per questo motivo si gioca nell’Udinese e non nel Manchester City. Siamo stati meno incisivi del solito, avevamo parecchie difficoltà”.