UDINESE, ODDO: "IL MERCATO NON CI INDEBOLISCE"

20 gennaio 2018

E' emergenza sulla fascia in casa Udinese, in vista della sfida di domani contro la Spal. Alle assenze certe di Angella, Ali Adnan e Behrami, si sono aggiunti nelle ultime ore due punti interrogativi sul possibile impiego di Widmer e Stryger Larsen. "E' sopraggiunto un piccolo problema a Widmer prima dell'allenamento. Stryger Larsen e' convocato, vediamo come sta. Siamo un po' in difficolta'", ha ammesso l'allenatore dell'Udinese Massimo Oddo nella consueta conferenza stampa pre-partita, giustificando la scelta di trattenere Caiazza dalla Primavera. L'allenatore pescarese non ha pensato ancora a un cambio di modulo in caso di un'assenza congiunta di entrambi i giocatori. "Sono ottimista, spero di averli entrambi a disposizione". Rispondendo a una domanda sull'andamento del mercato, Oddo ha spiegato che "la squadra non si e' indebolita, perche' chi e' partito ha avuto poco spazio. La societa' fa delle scelte anche di prospettiva, se c'e' un giocatore in cui credi e' giusto anche che vada a giocare perche' magari qua ha poco spazio. E' ovvio che in questo momento siamo corti, ma perche' abbiamo degli infortunati, ma le difficolta' aiutano a crescere, magari ti danno delle opportunita'. L'importante e' trarne beneficio. Se pensiamo che nelle difficolta' abbiamo scoperto Larsen centrale...", ha concluso.