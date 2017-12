UDINESE: ODDO CONFERMA LASAGNA-DE PAUL

28 dicembre 2017

Ultimi dubbi di formazione per Massimo Oddo in vista della trasferta della sua Udinese sul campo del Bologna. Sabato per i bianconeri si partirà dalla certezza del tandem offensivo composto da Lasagna e De Paul, mentre tornerà a disposizione Samir che siederà inizialmente in panchina. Ancora out Angella, alle prese con uno stiramento al soleo del polpaccio sinistro: "Stare fuori è veramente dura, ma sto lavorando per tornare più forte di prima" ha commentato il difensore sui social.