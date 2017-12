UDINESE, ODDO: "BOLOGNA TEMIBILE, VOLEVO VERDI AL PESCARA"

29 dicembre 2017

Udinese reduce da quattro vittorie consecutive, i friulani si presenteranno domani a Bologna per inanellare la quinta perla di fila ma Massimo Oddo, tecnico dei bianconeri, tiene alta la tensione: “Vogliamo dare continuità a quanto fatto seguendo il nostro percorso di crescita. Non abbiamo la pancia piena, assolutamente - ha spiegato Oddo in conferenza stampa - perché la squadra ha vissuto delle difficoltà all’inizio ma poi c’è stato un cambio di mentalità. Naturale che dopo quattro vittorie tutti ci aspettano al varco e naturalmente non le vinceremo tutte da qui alla fine altrimenti punteremmo allo scudetto. Dobbiamo solo continuare sulla strada intrapresa, attraverso il gioco e l’impegno”. Domani l’Udinese si ritroverà di fronte Simone Verdi, uomo mercato e migliore dei felsinei in questo inizio di stagione e che quando Oddo giocava nel Milan, militava nelle giovanili rossonere: “Spesso si allenava con noi in prima squadra, ora è maturo. Lo avrei voluto con me quando allenavo il Pescara ma non potemmo prenderlo. A parte lui, però, temo il Bologna nel complesso perché è una squadra organizzata con un allenatore bravissimo. Noi combatteremo con le nostre armi. Il dovere di un allenatore è mettere in campo la squadra per meritocrazia. Chi non si allena bene viene superato nelle scelte”. Sulla formazione: “Samir sta bene ed è convocato, ma ho parecchi dubbi sulla formazione ed è una cosa positiva”.