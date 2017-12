UDINESE, ODDO: “PROVA DELLA MATURITÀ CONTRO IL VERONA”

22 dicembre 2017

“Le partite facili in serie A non esistono, affronteremo un Verona in salute che ha vinto contro il Milan”. Non vuole cali di concentrazione il tecnico dell’Udinese, Massimo Oddo, in vista della gara in programma domani alla Dacia Arena alle 15: “Non batti i rossoneri se non hai grandi qualità, l’Hellas sta trovando la sua fisionomia. Sanno colpire con le ripartenze e dovremo fare noi una partita molto intelligente. Ci servirà la giusta maturità, in attacco siamo in grado di andare a rete da un momento all’altro. A Napoli in Coppa abbiamo avuto il giusto approccio, ma abbiamo sofferto pur dimostrando una grande compattezza nata dal duro lavoro della squadra”.