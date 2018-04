Udinese-Napoli 0-1: Jorginho firma il contro-sorpasso all'Inter

LA PARTITA

Il gol di Jorginho al 33' è il bonus che il Napoli si concede nel primo tempo. Diremmo l'unico, mezza partita giocata un po' così da parte degli azzurri. Controllo del campo, e -come al solito- del pallone, ma senza bagliori e nemmeno colpi di genio dei suoi uomini noti. Tant'è che il rigore che determina l'1-0 arriva da un'incursione del "vecchio" Maggio a destra, col conforto di Allan e l'improvvida entrata di Angella che determina il penalty. Jorginho va sul dischetto, il tiro è quasi centrale e pure debole, Scuffet lo para, ma il pallone gli schizza dalle mani e lo stesso Jorginho riprende e insacca.

E' il gol che rischiara un po' il cielo sopra Sarri, Insigne e compagnia la cui necessità di inseguire (l'Inter, in tal caso) non è una vocazione, e lo stato di relativa ansia lo si avverte quando occorre spiegare le vele verso la porta udinese. Troppa frenesia, diremmo collettiva. Magari c'entrano anche -e come al solito- le fatiche di Champions League. E conta pure il nuovo corso udinese che con Massimo Oddo cerca qualcosa di più solido. Fermo restando l'ostacolo alto, altissimo, di questo debutto.

Copione che resta, pressoché intatto, anche nella ripresa. L'evidenza di un Napoli sotto tono è il contraltare di un'Udinese che cerca, piano piano, di riemergere in fase offensiva. Perica è rilevato dal più mobile Lasagna, Reina qualcosa deve saper fronteggiare (non molto, in verità), mentre i tre tenori azzurri, là davanti, proseguono nella loro domenica di scarsa ispirazione.

Sarri provvede a dar respiro, fuori Jorginho e Insigne ai limiti delle energie da spendere. Poi tocca ad Hamsik. La necessità di tenersi stretti i 3 punti è grande così, e quando serve non essere né attraenti né precisi è giusto sapersi adeguare. E far tesoro di quel che si possiede. Mentre le smanie offensive dell'Udinese si spengono perché il gran correre dei bianconeri è stato davvero tale.