UDINESE, MINI ABBONAMENTO PER TRE GARE

14 novembre 2017

Da oggi alle alle 15 fino alle 15 di domenica 19 novembre i tifosi dell'Udinese potranno sottoscrivere il mini-abbonamento frutto della promozione offerta dalla società. Per le tre partite casalinghe dei prossimi 11 giorni giorni (Cagliari, Napoli e Perugia in Tim Cup), infatti, il club ha annunciato un'inedita formula di abbonamento “flash” valido per i tre appuntamenti casalinghi e disponibile per mille tifosi. Con un costo complessivo di 40 euro sarà possibile seguire in Tribuna Laterale Nord o Sud le prossime tre gare.