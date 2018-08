UDINESE, MACHIS: "GRANDI OBIETTIVI"

22/08/2018

"Sono contento di essere arrivato in questo club, voglio mettermi a disposizione della squadra per raggiungere grandi obiettivi in questa stagione". Lo ha dichiarato l'attaccante venezuelano Darwin Machis, presentato ufficialmente oggi. "L'allenatore mi conosceva già dalla Spagna e questo mi dà una maggiore tranquillità, ma voglio dimostrare a lui, al club e ai compagni che posso dare molto", ha aggiunto. Già schierato nell'undici titolare all'esordio contro il Parma, si dice "contento di aver dimostrato nella preparazione di poter essere titolare e voglio continuare a lavorare per continuare a esserlo in tutte le partite". Machis era già andato in gol anche con il Benevento, autore di una splendida rete. "È stato uno de miei gol piu' belli, sono abituato a segnare questo tipo di gol, al Granada ne ho fatti altri tre o quattro così e spero di segnarne altri di questo tipo e rendere felici i tifosi". Cresciuto con il brasiliano Ronaldo come idolo, svela un obiettivo per la prossima stagione: "Spero di essere un giocatore importante e una delle rivelazioni di questa serie A. Sono versatile e molto rapido, la squadra sa che può contare su di me".