UDINESE, LASAGNA E BEHRAMI RECUPERATI

26 gennaio 2018

L'Udinese affronterà in trasferta, domenica alle ore 15, il Genoa di Ballardini. Il tecnico Massimo Oddo per la sfida contro i rossoblù potrà contare, con tutta probabilità, su Kevin Lasagna che aveva saltato la sfida contro la Lazio per una micro frattura al collo del piede destro. Oggi l'attaccante si è allenato regolarmente. Recuperato anche Valon Behrami che però dovrebbe partirà dalla panchina nel prossimo appuntamento di campionato.