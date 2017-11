UDINESE, JANKTO RECUPERATO

17 novembre 2017

Jakub Jankto recupera e sarà a disposizione per la partita di domenica che vedrà la sua Udinese ospitare il Cagliari. Questa la bella notizia dell'allenamento del venerdì per i bianconeri di Luigi Delneri. Il centrocampista ceco ha svolto l’intera seduta di allenamento di oggi e sarà a completa disposizione. Sta dando esiti incoraggianti anche il recupero di Valon Behrami, che dopo aver saltato la prima parte dell’allenamento, ha preso parte alla seconda parte della seduta caratterizzata da una partitella volta ad approfondire alcuni movimenti in chiave tattica. Lavoro a parte infine per Emil Hallfredsson che ha svolto delle terapie con lo staff sanitario. Sempre oggi, intanto, Jens Stryger Larsen si è sottoposto a una visita specialistica che ha evidenziato una lesione del cercine della spalla sinistra che non necessita di intervento chirurgico. Il giocatore ha iniziato il programma di riabilitazione.