Udinese, Jankto accusa: "Trattati come schiavi nel peggior albergo di Udine"

29 maggio 2018

Dal ritiro con la Repubblica Ceca, Jakub Jankto lancia pesanti accuse all'Udinese. "Abbiamo fatto più di due mesi in albergo in tutta la stagione - ha raccontato il centrocampista al portale ceco Ceska Televize - Era il peggior albergo di Udine, dove i bagni erano sporchi. Ci siamo sentiti come schiavi, non ci era permesso nemmeno di vedere i figli. Alcuni giocatori erano costretti a prendere dei sonniferi per addormentarsi. Era una punizione".