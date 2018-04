UDINESE-FIORENTINA, AL 13' IL RICORDO DI DAVIDE ASTORI

3 aprile 2018

Al 13' del primo tempo di Udinese-Fiorentina sui mega schermi dello Stadio Friuli Dacia Arena comparirà la foto del capitano della viola Davide Astori. E' l'iniziativa che Udinese e Fiorentina hanno scelto per ricordare il Capitano viola durante la partita che si gioca a un mese dalla sua scomparsa. Astori indossava la maglia viola numero 13. La foto sui mega schermi sarà un modo per ricordarlo e invitare tutto il pubblico presente allo stadio a dedicargli un lungo e sentito applauso. In quel momento i tifosi dell'Auc (associazione udinese club) esporranno uno striscione dedicato al giocatore viola.