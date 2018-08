UDINESE, EKONG: "IO LEADER NATURALE"

23/08/2018

"Sono molto felice di essere in una realtà come l'Udinese e in un campionato importante come la Serie A". Così William Troost-Ekong nel corso della presentazione come nuovo giocatore dell'Udinese insieme a Hidde Ter Avest e Nicolas Andrade. "In tutte le squadre dove ho giocato mi è stato sempre riconosciuto il ruolo di leader. Sono un giocatore che parla molto in campo perché devo organizzare la difesa, è una cosa che mi viene naturale. Per questo spero di imparare al più presto l'italiano", ha aggiunto. Ter Avest si è già calato in clima campionato: "Domenica esordiamo in casa e qui dobbiamo giocare per vincere: siamo consapevoli di essere un squadra forte e domenica lo dimostreremo".