UDINESE: DELNERI "WIDMER RECUPERATO, BEHRAMI E PERICA OK"

18 novembre 2017

L'Udinese è pronta a sfidare il Cagliari, domani alle 15 importante appuntamento per la truppa di Luigi Delneri che ha presentato così la partita in conferenza stampa: “La mia squadra stava attraversando un periodo positivo prima della sosta, che non ci ha aiutato, ma siamo pronti per il Cagliari che ha ottimi giocatori come Farias, Joao Pedro, Pavolett. Giocatori fisici e d'esperienza. Gli unici indisponibili per questa gara sono Hallfredsson e Stryger Larsen, ma sulla destra abbiamo recuperato Widmer e siamo coperti. Behrami oggi si è allenato bene, vedremo domani se per la panchina o il campo. Perica titolare? Sarà importante anche chi subentra, come ha fatto Fofana con la Sampdoria”. Battuta anche sulla Nazionale: “La mancata qualificazione dell'Italia è un dispiacere feroce".