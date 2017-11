UDINESE: DELNERI "CON LA LAZIO SERVE UNA SQUADRA TOSTA"

4 novembre 2017

"Domani tocca alla squadra. Dobbiamo affrontare la Lazio con una squadra tosta sotto tutti i punti di vista. Mi aspetto una prestazione come le ultime due vittoriose". Così il tecnico dell'Udinese Delneri alla viglia della trasferta dell'Olimpico contro i biancocelesti. "La Lazio va affrontata con umiltà e sacrificio. Abbiamo le possibilità di fare bene. Serve una squadra con caratteristiche per dare fastidio alla Lazio. Cercherò di creare una squadra che possa combattere ad armi pari su tutti i fronti, soprattutto quello fisico. Non ci sono posti fissi in squadra, i ragazzi lo sanno. Chi sta bene è convocato, ma poi non c'è nessuno sicuro di giocare".