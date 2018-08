UDINESE, D'ALESSANDRO: "PRONTO A DARE IL MIO CONTRIBUTO"

24/08/2018

"Sono contento di essere qui e inizierò con molto entusiasmo. Spero possa essere una grande stagione per me e per la squadra". Così il neo volto dell'Udinese Marco D'Alessandro, presentato ufficialmente alla stampa. "Se l'Udinese può essere il mio trampolino di lancio? Ho avuto un anno particolare e sfortunato: per me è un motivo di orgoglio essere e qui non vedo l'ora di mettermi a disposizione, farò parlare il campo", ha spiegato il giocatore arrivato in prestito dall'Atalanta. "Se ho ricevuto altre offerte? Ho vissuto in maniera molto tranquilla il calciomercato. Quando il mio agente mi ha comunicato che c'era la possibilità di venire all'Udinese non ho esitato un attimo. Questa - ha aggiunto - era l'opzione nettamente migliore e Udine rappresenta una piazza molto importante". "Se sono pronto per la Sampdoria? Fisicamente sto bene: più passa il tempo più entro in condizione, sono pronto a dare il mio contributo", ha assicurato. "Sono arrivato per cercare di dare il meglio, ovviamente vorrei giocare il più possibile, ma devo meritarmelo".