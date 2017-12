UDINESE, BARAK: "MI PIACEREBBE ARRIVARE IN DOPPIA CIFRA"

23 dicembre 2017

E’ Antonin Barak uno dei protagonisti dell’Udinese che vince in casa contro l’Hellas Verona. “E’ stata una grande partita per noi. Sono contento per il risultato di oggi e non era semplice. Grande vittoria e grande partita. Abbiamo fatto tutti un buon lavoro e sono contento, guardiamo ai punti. Mi piacerebbe arrivare in doppia cifra”.