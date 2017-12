UDINESE, ALLENAMENTO TATTICO IN VISTA DEL BOLOGNA

26 dicembre 2017

Non vuole far abbassare i giri del motore alla sua squadra Massimo Oddo, che nel giorno di Santo Stefano ha chiamato l'Udinese a una doppia seduta di allenamento per preparare al meglio la prossima gara contro il Bologna in programma sabato. Sessione puramente tattica per i bianconeri con il gruppo diviso in due squadre che dovevano cercare la verticalizzazione al termine di un lungo possesso palla. Nella seconda parte dell'allenamento il lavoro è stato strutturato invece sugli scambi nello stretto e verso il fronte opposto di gioco. Domani mattina l'Udinese tornerà in campo alle 11.