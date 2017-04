Tronchetti Provera: "L'Inter tornerà grande. Ma ci tocca soffrire"

6 aprile 2017

"Vedo che è una costruzione difficile, ma il percorso è giusto. Arriveranno anche le soddisfazioni, che all'Inter non sono mai arrivate senza sofferenza". Così Marco Tronchetti Provera a margine di una iniziativa di Assolombarda commenta i risultati della squadra. Pioli, ha detto, è un "bravo allenatore, mi auguro vada tutto bene, che siano solo incidenti di percorso e si consolidi la squadra".



Incidenti di percorso come, ultimo esempio, lo scivolone casalingo contro la Sampdoria che rischia di essere fatale per le speranze di un posto in Champions League e rende complicato anche il percorso per approdare alla qualificazione in Europa League. E Antonio Conte lo vede bene per l'Inter? "E' un grande allenatore - ha aggiunto sorridendo - ma le scelte sull'allenatore le fa la società e nessuno deve interferire".