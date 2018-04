Tronchetti Provera: "Inter favorita al derby? Per carità"

11 ottobre 2017

Il derby, dalla parte nerazzurra. Sei vittorie, un pareggio e la voglia/necessità di continuare. Fermi restando quei limiti che anche Spalletti -con sincerità- non nasconde. Un limite, per esempio? "Ci sono tanti buoni giocatori, e molto bravi, che non hanno ancora dato il massimo. A tutti, Spalletti ha dato lo spirito giusto". E questa è di Marco Tronchetti Provera, che dell'Inter -dopo Massimo Moratti che resta il primo- è il secondo tifoso. Oltre che il capo dell'azienda primo sponsor nerazzurro.



"La squadra -dice Tronchetti- è ancora alla ricerca del suo gioco, deve arrivare un po' alla volta, ma sono sicuro che Spalletti farà bene, è un grande allenatore. L'atmosfera è quella giusta, la squadra è solida, ci mette più impegno, l'allenatore è molto capace. Il derby? Si sa che è una partita a sé". L'Inter favorita o no? "Per carità".