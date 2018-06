TROFEO GAMPER, IL BARCELLONA PENSA A JUVENTUS E NAPOLI

12/06/2018

Il Barcellona potrebbe valutare alcune "alternative" italiane in vista del prossimo trofeso Gamper, nel caso in cui il Boca Juniors dovesse rinunciare all'invito dei catalani. Secondo il Mundo Deportivo, le principali alternative porterebbero in serie A, e precisamente a Juventus e Napoli, prese in considerazione per l'invito estivo al Camp Nou.