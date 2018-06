TRAGEDIA IN COLOMBIA: UCCISO PENARANDA, ATTACCANTE DEL CORTULUA'

2 giugno 2018

Tragedia in Colombia: un sicario ha ucciso Alejandro Peñaranda Trujillo, attaccante del Cortuluà, club che milita nella seconda divisione colombiana. Il giocatore è stato freddato nel corso di una sparatoria a casa di alcuni amici calciatori: le autorità locali stanno indagando. Il tutto è avvenuto in un quartiere di Cali e, secondo le prime ipotesi, l'assassino avrebbe fatto irruzione alla festa per vendicare un presunto tradimento da parte della fidanzata. Oltre a Peñaranda, raggiunto da tre colpi fatali, sono rimasti feriti anche il compagno di squadra Heissen Izquierdo e Cristian Borja, giocatore del Toluca. "I presenti alla festa hanno raccontato di uno sconosciuto presentatosi alla porta chiedendo di una donna. Questi avrebbe successivamente fatto irruzione dal giardino prima di iniziare a sparare nel mucchio, ferendo due persone e uccidendo Peñaranda. Stiamo indagando sul movente, che ipotizziamo possa essere di natura passionale. La dinamica dell'accaduto fa pensare al gesto di un sicario", le parole del generale Hugo Casos a RCN Radio.