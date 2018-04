Totti: "Ronaldo, Buffon e Zidane i miei top 2016-'17"

16 ottobre 2017

Tra una settimana esatta, al Palladium Theatre di Londra, la Fifa assegnerà i suoi riconoscimenti per la passata stagione sportiva 2016-'17. Ad anticipare l'assegnazione dei premi ci pensa però Francesco Totti indicando chi, a suo parere, dovrebbe finire davanti a tutti. A contendersi il primato nella categoria riservata al migliore calciatore dell'anno ci saranno Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar.



"Prima di tutto, stiamo parlando di tre alieni - sottolinea l'ex capitano della Roma, interpellato dal sito della Fifa -. Devo dire che ci siamo sempre rispettati l'uno con l'altro dentro e fuori dal campo. Ma credo che, alla fine, Ronaldo sia davanti agli altri. Ha avuto una stagione incredibile e ha anche raggiunto tutti i suoi obiettivi con la squadra più prestigiosa al mondo".

Totti ha le idee chiare anche quando si passa dal campo alla panchina. Per il miglior allenatore, premio assegnato lo scorso anno a Claudio Ranieri, sono in corsa sia Massimiliano Allegri sia Antonio Conte, tecnico del Chelsea prossimo avversario proprio della Roma in Champions League. "È giusto dire che la nostra scuola allenatori è ancora di qualità top" spiega l'attuale dirigente giallorosso, riconoscendo però che davanti a tutti c'è un francese: "Nonostante il lavoro straordinario di Conte e Allegri penso che Zidane è il favorito per le stesse ragioni di Cristiano Ronaldo: ha vinto tutto l'ultima stagione".



Infine, Totti si sofferma sul nuovo premio istituito, quello riservato al miglior numero 1. "I portieri hanno un enorme impatto sulla partita anche se non viene riconosciuto come dovrebbe. Il loro impatto sul risultato finale di una squadra è sempre decisivo - spiega l'ex n.10 -. Penso che Gianluigi Buffon abbia una buona probabilità di vincere il premio. È stato il migliore a livello individuale e con la Juventus ha raggiunto la finale di Champions League, come Keylor Navas. Alla fine credo che se lo giocheranno loro due".