Totti in azzurro alla Partita del cuore: applausi a Marassi

30 maggio 2018

Un fragoroso applauso dai 15 mila presenti sugli spalti ha accolto l'ingresso in campo a Marassi di Francesco Totti con la maglietta azzurra della Nazionale Cantanti in occasione della Partita del cuore con la Nazionale del Sorriso in favore del pediatrico Gaslini e dell'Airc. Totti ha ritrovato Antonio Cassano. In curva è apparsa la gigantografia in ricordo di Fabrizio Frizzi: ed è partita la standing ovation.