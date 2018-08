TOTTENHAM, POCHETTINO TOGLIERA' LA FASCIA DI CAPITANO A LLORIS

25/08/2018

L'arresto e poi il rilascio su cauzione, dopo essere stato sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, potrebbe avere ripercussioni sul campo per Hugo Lloris. Il giocatore si è scusato, ma sarà costretto dagli Spurs a pagare una multa di 240 sterline per aver infranto il codice di condotta. Secondo il Sun, il tecnico Mauricio Pochettino potrebbe togliergli anche la fascia da capitano. Intanto ieri Lloris ha saltato l'allenamento di preparazione alla sfida con il Manchester United di lunedì.