TOTTENHAM, POCHETTINO: "MERITAVAMO DI PIU'"

18/09/2018

Mauricio Pochettino non nasconde la sua delusione per la sconfitta contro l'Inter. "Credo sia stata una buona prestazione, se il risultato fosse stato diverso forse mi avreste dato ragione. Giocare a San Siro è difficile, sono deluso dal risultato ma non nella prestazione. Nella ripresa abbiamo avuto molte occasioni, anche dopo il pareggio. Certe partite sono sempre aperte e noi dobbiamo migliorare. E' un momento un po' così, dobbiamo mettere in campo il doppio degli sforzi per tornare alla vittoria", ha detto l'allenatore del Tottenham. Sul paragone con la sconfitta della scorsa stagione contro la Juve: "Realtà diverse e circostanze diverse. Oggi le condizioni non sono le migliori, stiamo soffrendo un po' ma non voglio cercare scuse. Posso solo dire di dover migliorare tanto. Ora servono solo alcuni risultati positivi per migliorare".