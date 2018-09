TOTTENHAM, MULTA E SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER LLORIS

12/09/2018

Fermato dalla polizia di Londra lo scorso 24 agosto e tenuto in cella per una notte dopo aver guidato in stato d'ebbrezza, Hugo Lloris si è recato questa mattina davanti i giudici di Westminster per discutere sull'eventuale condanna. I giudici, dopo essersi confrontati, hanno comminato una multa da 50mila sterline e successivamente hanno sospeso la licenza di guida per i prossimi 20 mesi.