TOTTENHAM, LLORIS SI SCUSA

24/08/2018

Hugo Lloris, portiere del Tottenham e della Francia campione del mondo, della quale è capitano, ha presentato le sue scuse dopo essere stato arrestato nella notte a Londra per guida in stato di ebbrezza. "Voglio scusarmi sinceramente con la mia famiglia, il club, i miei compagni di squadra, il tecnico e tutti i tifosi", ha spiegato in una dichiarazione rilasciata dagli Spurs. "Guidare da ubriachi è assolutamente inaccettabile, mi assumo la totale responsabilità delle mie azioni. Questo non è l'esempio che voglio dare", ha aggiunto.