TOTTENHAM: LLORIS ARRESTATO PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

24/08/2018

Il portiere del Tottenham e capitano della Nazionale francese campione del mondo, Hugo Lloris, e' stato arrestato per guida in stato d'ebbrezza. Lloris e' stato fermato a Gloucester Place alle 2.30 della notte, non ha superato l'alcol test ed e' stato condotto alla stazione di polizia di Charing Cross, a Londra, prima di essere rilasciato su cauzione. Lloris, 31 anni, dovra' presentarsi alla Westminster Magistrates Court l'11 settembre.