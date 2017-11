TOTTENHAM, KANE CONVOCATO PER IL REAL

31 ottobre 2017

Buone notizie per il Tottenham in vista del big match di Champions League contro il Real Madrid. Harry Kane si è regolarmente allenato con la squadra questa mattina e dovrebbe essere in campo domani a Wembley. "Siamo molto fiduciosi, è convocato. Abbiamo un giorno in piu' per valutarlo, ma è possibile che possa giocare domani", ha detto Mauricio Pochettino.