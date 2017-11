TORREIRA: “ALLA SAMP UNA MENTALITÀ DA BIG, VOGLIAMO BATTERE LA JUVE”

16 novembre 2017

“Faremo di tutto per battere la Juventus”. Lucas Torreira suona la carica in casa Samp in vista della sfida contro i bianconeri: “Vogliamo sempre migliorare e vincere – ha dichiarato a Tuttosport – abbiamo una mentalità da grande e vogliamo crescere ancora. Parlare di mercato adesso è prematuro, mancherei di rispetto ai tifosi e adesso sono concentrato solo sul campionato della Samp”. Poi la chiusura secca quando gli si chiede se farà parte del prossimo progetto della Nazionale con l’Italia: “Sono uruguaiano, sogno di giocare per il mio paese”.