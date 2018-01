TORO, OLTRE 2MILA TIFOSI AL FILADELFIA

14 gennaio 2018

Il Torino riprende la preparazione con una sessione di allenamento pomeridiana, a porte aperte, dinnanzi a oltre duemila spettatori. Il tecnico Mazzarri, dopo il riscaldamento in campo e alcune esercitazioni a tema, ha diretto una partita a ranghi misti con tempo e campo ridotti. Ansaldi e Ljajic hanno si sono allenati regolarmente con il gruppo, mentre Barreca ha svolto un parziale lavoro con la squadra. Programma personalizzato per Belotti, tra palestra e campo, terapie per Edera e Lyanco. Alla sessione di oggi, per implementare il gruppo, presenti anche cinque elementi del settore giovanile: Citterio, Feriga, Gemello, Samake e Serbouti. Il Torino tornerà in campo domani: doppio allenamento al Filadelfia.