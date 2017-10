TORO, MIHA: "VITTORIA FONDAMENTALE"

29 ottobre 2017

Sinisa Mihajlovic si gode il successo con il Cagliari che di fatto salva la sua panchina. "Ho sempre avuto fiducia della società, mai avuto dubbi, erano più le voci. Poi se non vincevi anche oggi si metteva male. Una vittoria voluta e meritata - ha spiegato l'allenatore del Torino dopo il match -. Ora siamo settimi in piena zona Europa League. Il gruppo si è mostrato unito, una vittoria fondamentale per noi. Sono contento per i ragazzi, sono stati bravi psicologicamente a ribaltare lo svantaggio e devo ringraziare il nostro pubblico che ci è stato vicino".