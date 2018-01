TORO, MAZZARRI: "OGGI NON SIAMO STATI BRILLANTI"

21 gennaio 2018

“Quando un allenatore subentra a stagione in corso non è semplice uniformare la preparazione”. Così mister Mazzarri commenta il pareggio del suo Toro col Sassuolo: “Oggi non siamo stati brillanti, ma bisogna fare i complimenti al Sassuolo che si è dimostrata una signora squadra. Il pareggio credo sia un risultato giusto. Noi abbiamo ancora molto da lavorare. Il cambio di modulo? Oggi ho dovuto far così perché soffrivamo. Ma come ho già detto io voglio una squadra che sia in grado di cambiare pelle in corsa. Ho dovuto ritardare i cambi perchè avevo la sensazione che diversi calciatori avessero necessità di una sostituzione. Alla fine Niang mi ha chiesto il cambio e ho scelto di inserire Boyè al suo posto. Ansaldi? Quando starà bene potrà ricoprire tutti i ruoli, gioca con grande sicurezza ed è un calciatore universale. Belotti? Martedì parlerò con lui per capire se quel fastidio che sente c’è ancora e mi dirà lui, col dottore, quando se la sentirà di stare bene. Guai ad accelerare, le ricadute a questo punto dell’anno sarebbero devastanti."