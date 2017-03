Torneo Viareggio, scomparsi 7 ragazzi di una squadra del Congo

6 marzo 2017

Episodio preoccupante per una squadra di calcio del Congo, in Italia per disputare il torneo Viareggio, in programma dal 13 al 29 marzo: 7 giocatori dello Ujana, infatti, sono scomparsi sabato scorso da Casole d'Elsa, nel Senese, dove la formazione si trovava in ritiro. Tra di loro ci sono 5 minorenni. I giovani, secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione, si sarebbero allontanati senza documenti, lasciati alla reception dell'hotel.