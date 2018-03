Torneo di Viareggio: la finale è Fiorentina-Inter

26 marzo 2018

Fiorentina-Juventus 4-1 si è giocata a Viareggio. Viola in vantaggio 2-0 nei primi minuti con Lakti e Diakhate. In avvio di ripresa il 2-1 firmato da Montaperto, ma la squadra viola chiude il match con la rete di Gori. Nel finale Diakhate prima si fa parare un rigore, e subito dopo segna la seconda rete per il 4-1 definitivo. La squadra viola a livello giovanile, è un mezzo incubo per i bianconeri: la scorsa stagione li eliminò dalla corsa scudetto e dalla Coppa Italia.

Inter-Parma 2-0 è stata disputata a La Spezia. L'Inter ha vinto con due gol di testa su azione di calcio d'angolo. La prima rete nel finale del primo tempo di Rover, il raddoppio a un quarto d'ora dal fischio finale con Nolan. Per Stefano Vecchi, tecnico nerazzurro, è la seconda finale del Viareggio, la prima nel 2015, vinta.