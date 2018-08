TORINO, ZAZA SALUTA IL VALENCIA SU INSTAGRAM

19/08/2018

Simone Zaza, arrivato al Torino dal Valencia nell'ultimo giorno di mercato, ha salutato il suo ormai ex club con un post accorato su Instagram: "Sono stati giorni difficili e pesanti e ho fatto la scelta migliore per me e il club. Ma ora vi dico che nel mondo c'è un altro valenciano, e non dimenticherò mai quello che ho vissuto. Mi resta tutto il bene che ho vissuto quest'anno e mezzo in questa città, che dal primo giorno ha conquistato il mio cuore. Ho provato sensazioni inspiegabili ogni volta che entravo al Mestalla, ascoltando il mio nome ogni volta che segnavo un gol... E se 40.000 mila persone cantano il tuo nome, qualcosa significherà, e questo non ha prezzo e non lo dimenticherò mai. Che grande tifoseria. Per questo dico GRAZIE senza rancore. Valencia, ti lascio dove meriti di essere, lassù. Ora una nuova fase della mia carriera mi aspetta con il Torino e sono molto felice di tornare a fare quello che mi piace di più nel mio Paese".